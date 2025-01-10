Telefonunu çalmak isteyenlere direnen yaşlı adam bıçaklandı

Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu’da yolda karşılaştığı şahısların kendisini gasp etmeye kalkıştığı öne sürülen yaşlı vatandaş, şahıslara direnince bıçaklandı.

Olay, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde gerçekleşti. Yolda yürüyen A.P. isimli yaşlı vatandaşı, iddiaya göre önüne çıkan tanımadığı şahıslar gasp etmek istedi. Telefonunu kapmaya çalışan saldırgana direnen A.P. bıçaklanarak yaralandı.
Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı vatandaş, Bulvar Yolu üzerinde bulunan Eski Kiler mevkiinde çevredekilerden yardım istedi. Yapılan iİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.P. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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