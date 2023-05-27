Telefonunu suya düşüren yetkili baraj boşalttırdı

Hindistan'da bir memur, selfie çekerken telefonunu suya düşürünce barajı boşalttırdı. Çatisgar eyaletine bağlı Kanker'de gıda denetçisi olan Raceş Vishwas bu sebeple açığa alındı.

Telefonunu suya düşüren yetkili baraj boşalttırdı

Independent Türkçe'nin haberine göre, gıda denetçisi olan Raceş Vishwas, 21 Mayıs'ta arkadaşlarıyla Kherkatta Barajı'na piknik yapmaya gitti. Fotoğraf çekerken 95 bin rupi değerindeki (yaklaşık 23 bin TL) telefonunu suya düşüren 32 yaşındaki adam, pompa kiralayıp barajdaki suyu boşalttırdı.

Barajdan iki günde yaklaşık 2 milyon litre su çıkarıldı. Bu su, 600 hektarlık tarım arazisini sulamaya yetiyor. Gelen şikayetin ardından harekete geçen su kaynakları departmanı, Vishwas'ı durdurdu.

Kanker yetkililerinden Priyanka Şukla, "Vishwas, soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı. Su çok önemli bir kaynak ve bu şekilde israf edilemez" dedi.

Vishwas ise Indian Express'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yüzme bilen bazı köylüler telefonumu bulmak için suya daldı. İki gün boyunca telefonu aradılar. Salıya kadar telefonu bulamayan köylüler barajı boşaltmayı önerdi. Telefonun şimdiye kadar zarar görmüş olabileceğini söyledim. Yerel halkın benimle arası iyi ve ısrar edip telefonu bulacaklarını belirttiler."

Vishwas, su kaynakları departmanındaki bir yetkiliden sözlü izin aldığını ve boşaltılan suyun sulama gibi amaçlarla kullanılmadığını öne sürdü. Vishwas, bölgeye gelen kişilerin suyla sadece yıkandığını iddia etti. Şukla ise suyun aşırı sıcaklarda köylülerin ve hayvanların işine yarayabileceğini vurguladı.

Yetkililer, suyun bedelini Vishwas'ın ödemesini istiyor. Vishwas, telefonun devlete ait hassas bilgiler içerdiğini ve kurtarılması gerektiğini iddia etse de konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

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