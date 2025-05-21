Telefonunuz İzleniyor Olabilir: Bu Casus Yazılım Belirtilerine Dikkat!

Uzmanlar, telefonunuza yüklenmiş olabilecek casus yazılımlara karşı kullanıcıları uyararak dikkat edilmesi gereken 5 kritik belirtiyi sıraladı.

Telefonunuzun izlenip izlenmediğini anlamak için bu belirtilere dikkat etmeniz büyük önem taşıyor:

1. Hızla Azalan Batarya Ömrü

Telefonunuzun bataryası normalden çok daha hızlı bitiyorsa, bu durum arka planda sürekli çalışan bir casus yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Casus yazılımlar, bilgilerinizi toplarken ve aktarırken ciddi enerji tüketir.

2. Cihazın Nedensiz Isınması

Telefonunuzu kullanmadığınız veya yoğun bir işlem yapmadığınız halde ısınıyorsa, bu durum işlemcinin gizlice çalışan uygulamalar tarafından kullanıldığına işaret edebilir. Casus yazılımlar, cihazınızın işlemcisini yoğun bir şekilde kullanabilir.

3. Yüksek Veri Tüketimi

İnternet paketinizin normalden daha hızlı tükendiğini fark ediyorsanız dikkatli olun. Casus yazılımlar, konum, ses veya görsel verileri sizin bilginiz dışında başka sunuculara göndermek için internetinizi kullanır.

4. Kendiliğinden Açılan Ekran ve Sesler

Telefonunuz bekleme modundayken ekranının aniden açılması veya herhangi bir etkileşim olmadan sesler çıkarması, uzaktan bir müdahaleyi veya cihazınızın kontrol edildiğini gösterebilir.

5. Garip Mesajlar ve Kaybolan Bildirimler

Anlaşılmaz veya şifreli gibi görünen SMS'ler alıyor, ya da gelen bildirimlerin aniden kaybolduğunu fark ediyorsanız, bunlar casus yazılımların kontrol sinyalleri olabilir.

Uzmanlardan Önemli Güvenlik Uyarısı

Psikologlar ve bilişim uzmanları, casus yazılım vakalarının sadece siber korsanlardan değil, yakın ilişkilerden de kaynaklanabildiğini belirtiyor. Özellikle sevgiliniz veya eşinizin, sizin haberiniz olmadan cihazınıza casus yazılım yükleyerek sizi takip etme ihtimali bulunuyor.