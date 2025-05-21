Telefonunuz İzleniyor Olabilir: Bu Casus Yazılım Belirtilerine Dikkat!

Kaynak: Haber Merkezi
Telefonunuz İzleniyor Olabilir: Bu Casus Yazılım Belirtilerine Dikkat!

Günümüz teknolojisiyle birlikte kişisel gizliliği korumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Akıllı telefonlar, barındırdığı kişisel verilerle siber saldırganların ve kötü niyetli kişilerin hedefi haline geliyor.

Uzmanlar, telefonunuza yüklenmiş olabilecek casus yazılımlara karşı kullanıcıları uyararak dikkat edilmesi gereken 5 kritik belirtiyi sıraladı.

Telefonunuzun izlenip izlenmediğini anlamak için bu belirtilere dikkat etmeniz büyük önem taşıyor:

1. Hızla Azalan Batarya Ömrü

Telefonunuzun bataryası normalden çok daha hızlı bitiyorsa, bu durum arka planda sürekli çalışan bir casus yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Casus yazılımlar, bilgilerinizi toplarken ve aktarırken ciddi enerji tüketir.

thumbs-b-c-979940a98473c5ae657c2c752ffba7c0.jpg

2. Cihazın Nedensiz Isınması

Telefonunuzu kullanmadığınız veya yoğun bir işlem yapmadığınız halde ısınıyorsa, bu durum işlemcinin gizlice çalışan uygulamalar tarafından kullanıldığına işaret edebilir. Casus yazılımlar, cihazınızın işlemcisini yoğun bir şekilde kullanabilir.

3. Yüksek Veri Tüketimi

İnternet paketinizin normalden daha hızlı tükendiğini fark ediyorsanız dikkatli olun. Casus yazılımlar, konum, ses veya görsel verileri sizin bilginiz dışında başka sunuculara göndermek için internetinizi kullanır.

4. Kendiliğinden Açılan Ekran ve Sesler

Telefonunuz bekleme modundayken ekranının aniden açılması veya herhangi bir etkileşim olmadan sesler çıkarması, uzaktan bir müdahaleyi veya cihazınızın kontrol edildiğini gösterebilir.

5. Garip Mesajlar ve Kaybolan Bildirimler

Anlaşılmaz veya şifreli gibi görünen SMS'ler alıyor, ya da gelen bildirimlerin aniden kaybolduğunu fark ediyorsanız, bunlar casus yazılımların kontrol sinyalleri olabilir.

Uzmanlardan Önemli Güvenlik Uyarısı

Psikologlar ve bilişim uzmanları, casus yazılım vakalarının sadece siber korsanlardan değil, yakın ilişkilerden de kaynaklanabildiğini belirtiyor. Özellikle sevgiliniz veya eşinizin, sizin haberiniz olmadan cihazınıza casus yazılım yükleyerek sizi takip etme ihtimali bulunuyor.

İlgili Haberler
Yasa değişti vatandaşlık yolu açıldı dediler! Binlerce kişi mağdur oldu
Yasa değişti vatandaşlık yolu açıldı dediler! Binlerce kişi mağdur oldu
İzmir'in yıldızı parlayan gözde ilçesi! Bodrum, Çeşme ve Urla'yı geride bıraktı
İzmir'in yıldızı parlayan gözde ilçesi! Bodrum, Çeşme ve Urla'yı geride bıraktı
Yemekleri çok sevilen 2 şehir belli oldu! Herkes çok seviyor
Yemekleri çok sevilen 2 şehir belli oldu! Herkes çok seviyor
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
40 yıllık tatlıcıdan irmik helvası yapmanın tüyosu: Asla kıvamı şaşmayacak
40 yıllık tatlıcıdan irmik helvası yapmanın tüyosu: Asla kıvamı şaşmayacak
Türklerin akın akın göç ettiği ülkede kira fiyatları fırladı! Hayat pahalılığı arttı
Türklerin akın akın göç ettiği ülkede kira fiyatları fırladı! Hayat pahalılığı arttı
Sararmış Tuvalet Taşlarını Kar Beyazı Yapan O Yöntem! İşte En Etkili Temizlik Sırrı!
Sararmış Tuvalet Taşlarını Kar Beyazı Yapan O Yöntem! İşte En Etkili Temizlik Sırrı!
İstanbul'da ev alamayan o ile yöneldi! Cazibesi giderek artıyor
İstanbul'da ev alamayan o ile yöneldi! Cazibesi giderek artıyor
Son Haberler
Telefonunuz İzleniyor Olabilir: Bu Casus Yazılım Belirtilerine Dikkat!
Telefonunuz İzleniyor Olabilir: Bu Casus Yazılım Belirtilerine Dikkat!
CHP'li isimden THY'yi sarsacak açıklamalar!
CHP'li isimden THY'yi sarsacak açıklamalar!
1. Lig play-off rövanşının hakemi açıklandı
1. Lig play-off rövanşının hakemi açıklandı
Trump'ı bekleyen asker yere yığıldı
Trump'ı bekleyen asker yere yığıldı
Avrupa'da nefesler tutuldu: İki takımın da kaderi bu finalde yazılacak
Avrupa'da nefesler tutuldu: İki takımın da kaderi bu finalde yazılacak