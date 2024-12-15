Telefonunuzu sakın bu şekilde şarj etmeyin! Paranız çöp olabilir

Teknoloji devi Huawei'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre, şarj esnasında adaptör ve cihaz bağlantı sırasına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, şarj cihazının önce elektrik prizine, daha sonra da cep telefonuna bağlanmasının daha güvenli bir yöntem olduğunu ifade ediyor. Bu yöntem, gerilim dalgalanmalarını önleyerek hem cihazın donanımını hem de pil ömrünü koruyor.

TELEFONUNUZU NASIL ŞARJ ETMELİSİNİZ?

Kabloyu önce telefona, daha sonra prize bağlamak ise aşırı şarj ve gerilim riskini yükseltebilir. Bu durum, cihazın donanımına zarar verebileceği gibi pilin daha hızlı yıpranmasına da sebep olabilir.

Pek çok vatandaş telefonlarını gece boyunca şarjda bırakarak sabaha %100 dolulukla uyanmayı tercih ediyor. Fakat bu alışkanlık, pilin ömrünü kısaltabilir. Uzmanlar, telefonun şarj işlemi tamamlandığında cihazın şarj kablosundan çıkarılmasını tavsiye ediyor.

Şarj cihazının bağlantısının aniden kesilmesi, akımın tersine dönmesine sebep olabilir. Bu durum, bataryanın daha hızlı yıpranmasına ve uzun vadede performans kaybına yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

-Şarj işlemi esnasında yapılması gereken doğru adımlar şu şekilde sıralanıyor:

-Şarj cihazını önce prizle, ardından telefonla bağlayın.

-Şarj işlemi tamamlandığında öncelikle telefonu şarj kablosundan çıkarın.

-Şarj cihazını prizden dikkatlice ayırın.

Uzmanlar, bu basit adımların cihazın ömrünü uzatmak ve güvenliğini sağlamak için önemli olduğunu vurguluyor.