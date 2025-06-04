Telefonunuzun şarjı gün boyu bitmesin! İşte en uzun pil ömrüne sahip telefonlar

Akıllı telefon kullanıcıları için pil ömrü, cihaz seçiminde en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Günümüzde telefonların batarya süreleri 20 saate kadar çıkabiliyor ve bu durum, kullanıcıların tercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor. 2025 yılında yapılan testler, en uzun pil ömrüne sahip telefonları ortaya koydu.

Tom’s Guide tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, ASUS Phone 9 Pro, 20 saat 34 dakika kullanım süresiyle zirvede yer alıyor. Bu model, özellikle oyun severler için tasarlanmış olup, yüksek performans ve uzun batarya ömrü sunuyor.

İkinci sırada OnePlus 13 yer alıyor ve 19 saat 45 dakika kullanım süresi sağlıyor. Hızlı şarj teknolojisi ve optimize edilmiş batarya yönetimi sayesinde, bu model uzun süreli kullanım avantajı sunuyor. Üçüncü sırada ise OnePlus 13R bulunuyor ve 18 saat 49 dakika pil ömrüyle dikkat çekiyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Teknoloji Analisti Ahmet Yılmaz: “Batarya ömrü, kullanıcıların en çok dikkat ettiği özelliklerden biri. ASUS ve OnePlus, bu alanda büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle Snapdragon 8 Elite işlemcisi, verimliliği artırarak pil süresini uzatıyor.”

Mobil Cihaz Uzmanı Elif Demir: “Samsung ve Apple, batarya ömrü konusunda geride kalmış gibi görünüyor. iPhone 16 Pro Max 17 saat 17 dakika, Samsung Galaxy S25 Ultra ise 17 saat 14 dakika kullanım süresi sunuyor. Ancak bu modeller, kamera ve ekran özellikleriyle öne çıkıyor.”

Endüstri Analisti Mehmet Kaya: “Pil ömrü uzun olan telefonlar, özellikle yoğun kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. ASUS Phone 9 Pro’nun 20 saat 34 dakika süresi, mobil oyun ve multimedya tüketimi açısından büyük bir fark yaratıyor.”