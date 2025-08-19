Telegram kullanıcıları dolandırıcıların hedefi oldu! Akılalmaz yöntem

Telegram’ı kulllanan kullanıcıların hedefte olduğu yöntemde "telegrampremium.app" adlı alan adı, orijinal Telegram Premium markasını neredeyse birebir taklit ediyor ve kullanıcıların siteyi ziyaret etmesi halinde hiçbir tıklama gerekmeden otomatik olarak bir dosya indiriliyor.

Dolandırıcılar için siteye girmeniz bile yetiyor. Bu sayede indirilen bu dosya, "start.exe" adlı bir çalıştırılabilir dosya; yürütüldüğünde parola depoları, kripto cüzdan verileri ve sistem bilgileri gibi hassas verileri elde edebiliyor.