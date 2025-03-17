Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü

Kaynak: AA
Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü

Telegram CEO'su Pavel Durov, Fransa'daki soruşturmanın ardından aldığı izinle Dubai'ye döndü. Fransa'daki süreç devam ederken, Durov, Telegram'ın yasal yükümlülüklerine devam edeceğini belirtti.

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen Fransa'daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, "Telegram'daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa'da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai'ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram'ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, tutuksuz yargılanırken, kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirilmişti.

Son Haberler
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi