Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, içerik denetleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro ceza verdi.

Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında ilk kez verilen bu cezada, Avrupa Komisyonu, X'in ücretli mavi tik sembolüyle kullanıcıları yanıltıcı uygulamalar yaptığını, platformun araştırmacılara veri erişimini engellediğini ve reklam havuzunu (deposunu) düzgün bir şekilde kurmadığını tespit etti.

Komisyon yetkilisi, X'in tespit edilen sorunları çözmek için 60 gün içinde çözüm planı sunması ve değişiklikleri uygulamak için 90 gün süresi olduğunu; aksi takdirde ek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

2023 yılında yürürlüğe giren DSA kurallarına göre, yasa dışı içerik ve dezenformasyonu engellemekte veya şeffaflık kurallarını uygulamada başarısız olan şirketlere yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde 6'sı kadar ceza verilebiliyor. Ancak Komisyon, X'e verilen cezanın gelire değil, orantılılık ilkesine dayandırıldığını açıkladı.

TELEGRAM’IN KURUCUSU TEPKİ GÖSTERDİ

AB’nin X’e verdiği para cezasına tepki ise çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram’dan geldi. Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AB, ifade özgürlüğünü sessizce sansürlemeyi reddeden teknoloji şirketlerini cezalandırabilmek için imkansız kurallar getiriyor” dedi.

Durov, söz konusu paylaşımında ayrıca Fransa istihbaratının, Moldova ve Romanya’da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini söyledi.

X’in sahibi Elon Musk ise Durov’un paylaşımını alıntılayarak “Evet, işler böyle yürüyor” dedi.

Durov, paylaşımını X’in sahibi Elon Musk’ın 12 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı bir paylaşımını alıntılayarak yaptı. Ünlü milyarder paylaşımında Avrupa Komisyonu’nun kendilerine ‘yasadışı’ bir anlaşma teklif ettiğini iddia ederek “Eğer kimseye söylemeden sessizce konuşmayı sansürlersek, bize ceza kesmeyeceklerdi. Diğer platformlar da bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi” ifadelerini kullandı.