Telegram'ın patronu Pavel Durov mahkemeye çıkacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Telegram'ın patronu Pavel Durov mahkemeye çıkacak

Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın sahibi Pavel Durov, Paris'te mahkemeye çıkacak.

Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, Fransa'daki ilk gözaltı süresinin bugün dolmasının ardından başkent Paris'te mahkemeye çıkarılacak.

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Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un 8 Temmuz'da başlayan ilk gözaltı süresi sona erdi.

Fransa'da gözaltına alınan Durov, siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılacak.

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Mahkeme, Durov hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağına, gözaltında tutulup tutulmayacağına karar verecek.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, 8 Temmuz'da gizli olarak başlatılan soruşturma kapsamında Durov'un Telegram'daki aşırılık yanlısı ve suç teşkil eden içeriği engelleyememekle ilgili 12 suç şüphesiyle soruşturulduğunu bildirdi.

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