Telegraph gazetesi Amerikalılara satılıyor

Eski İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, New York merkezli medya yatırımcısı Dovid Efune’nin Daily ve Sunday Telegraph gazetelerini devralma sürecini hızlandırmak amacıyla finansal destek sağlama görüşmelerine başladı. Telegraph’ın yeni sahibi olma yolunda ilerleyen Efune, bu süreçte Zahawi’nin yanı sıra eski Muhafazakar Parti hazine sorumlusu Sir Mohamed Mansour’un desteğini de almayı hedefliyor.

Efune’nin Büyük Adımı

Sky News’in haberine göre Zahawi, Efune'nin yatırım danışmanı LionTree ile haftalardır anlaşmanın detayları üzerinde çalışıyor. Bu anlaşmanın değeri yaklaşık 550 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor. Efune, Eylül ayında Sir Mohamed’e 150 milyon sterlinlik bir fon sağlaması için başvurmuştu. Zahawi’nin desteği ile bir araya gelen yatırımcılar, Kasım ayı sonuna kadar bu devralmayı tamamlamayı hedefliyor.

Görüşmelerde İlerleme

İlk olarak RedBird IMI adlı Abu Dabi destekli bir şirket tarafından devralınmak istenen Telegraph gazeteleri için son aşamaya gelen Efune, finansal destekçilerini belirleme aşamasında. Bu sürecin tamamlanması durumunda, Telegraph’ın uzun yıllar süren finansal belirsizliği sona erecek ve yeni sahipler gazetenin gelişimine katkı sağlayacak.

Eski Sahipler ve Yeni Ortaklıklar

Zahawi’nin eski ortağı RedBird IMI, Telegraph gazetelerinin ve The Spectator dergisinin opsiyon hakkını 600 milyon sterline satın almıştı. Efune’nin devralma süreciyle birlikte eski Telegraph sahibi Conrad Black’in de gazeteye dönüş olasılığı gündeme geldi. Black, yıllar önce gazetenin sahipliğini yapmış, ancak 2007 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla mahkum olmuş ve 2019’da ABD eski başkanı Trump tarafından affedilmişti.