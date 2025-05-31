Telekom, Fenerbahçe'nin hattını uzatmada kesti

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirdiği Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom’a deplasmanda 85-77 mağlup oldu.

Ankara Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe maçın başından itibaren rakibine şans vermedi. İlk çeyreği 22-12 önde kapatan sarı-lacivertliler devreye de 39-34 önde gitti.

3. periyotta farkı kapatan Türk Telekom, eşitliği sağladı ve son periyota 56-56 eşitlikle gidilmesini sağladı. Son periyodu nefes kesen maçta Sarı-lacivertliler son saniyede Wade Baldwin'le iki serbest atıştan yararlanamadı ve normal süre 72-72 sonuçlanınca uzatma periyoduna gidildi.

Uzatma periyodunda Telekom, üst üste bulduğu sayılarla Fenerbahçe’yi, 85-77 mağlup ederek serilerde durumu 1-1 getirdi.

Fenerbahçe, serinin ilk maçını 89-68 kazanmıştı.

Yarı finale çıkan takım 2 Haziran’da Fenerbahçe Ülker Spor Salonu’nda oynanacak maçla belli olacak. Kazanan takım yarı finalde Tofaş-Bahçeşehir eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.