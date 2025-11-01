Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i konuk etti.

İlk çeyreği 22-19 üstün tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 46-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Galatasaray, bu bölümü 67-62 üstün bitirdi. Çekişmeli geçen son çeyreğin ardından Türk Telekom, maçı 83-81 kazandı.

Galibiyeti getiren sayıyı bitime 2 saniye Allman attı. Son hücumda ise Galatasaray'dan James Palmer'ın 3 sayılık atışı isabetli olmadı.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da 22 sayı üreten Palmer, maçın en skorer oyuncusu oldu. Türk Telekom'da ise 19 sayıyla oynayan Allman en çok skor üreten isim oldu.

HAKEMLERE TEPKİ

Maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklama yapan Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök, hakemleri eleştirdi.

Sekizkök, "Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti ama temaslardaki kararlar kesinlikle standart dışıydı. Başhakem Yener Yılmaz dışındaki hakem arkadaşların yönetiminden memnun değiliz. Maça gerekli itirazı yapıp Galatasaray'ın hakkını arayacağız. Rakibimiz ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde sürekli serbest atış kullandı. Bunun hesabını takip edeceğiz" dedi.