TeleMessage hacklendi: ABD'de hükümet kırmızı alarma geçti

ABD hükümeti yetkilileri ve şirketlerine ait önemli veriler, TeleMessage isimli uygulamanın siber saldırıya uğramasıyla sızdı. TeleMessage, Signal, Telegram ve WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarının modifiye edilmiş versiyonlarını sağlayarak, kullanıcılarının mesajlarını arşivleme hizmeti sunuyor. Ancak, bir hacker bu platformda bulunan güvenlik açıklarını kullanarak, ABD hükümeti yetkilileri ve büyük şirketlere ait verileri ele geçirdi.

TeleMessage'in arşivlediği mesajlar, sesli notlar dahil olmak üzere, hükümet yetkililerinin iletişim bilgilerini ve arka uç giriş kimlik bilgilerini içeriyordu. Bunun yanında, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP), Coinbase gibi kripto para borsaları ve finansal hizmet sağlayıcılarından Scotiabank’a kadar birçok şirketin verileri hacker tarafından çalındı.

Saldırı, TeleMessage'in sunduğu Signal’in modifiye edilmiş versiyonunun mesajların son noktada şifrelenmemiş olduğunu ortaya koydu. Smarsh tarafından sahip olunan ve İsrail merkezli bu platform, müşterilerine şifreli mesajlaşma uygulamalarını arşivleme imkanı sunmakta, ancak bu olay, bu tür hizmetlerin güvenlik zaafiyetlerini gözler önüne serdi.

Söz konusu saldırı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hükümet ve ilgili şirketler konu hakkında sessizliğini koruyor.