Teletabiler bu kez korkutacak

2000'li yılların başında düşük bütçeyle çekilen bir İngiliz yapımı, kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. "28 Days Later" ve devam filmleriyle tanınan bu korku serisinin son halkası "28 Years Later", gösterime girmesiyle birlikte izleyicileri şaşırtan bir detayla gündeme oturdu: Çocuk programı Teletabiler'in beklenmedik bir şekilde filmde yer alması. Yönetmen Danny Boyle'un bu tercihi, Teletabiler hayranlarının uzun zamandır dile getirdiği rahatsız edici bir gerçeği, belki de istemeden de olsa doğrulamış oldu: Karınlarında televizyon ekranları olan bu dört insansı karakterin hikayesi, aslında oldukça ürkütücü.

TELETABİLER'İN GİZEMLİ DÜNYASI

"28 Years Later" filminin açılış sahnesinde, "Öfke Virüsü" salgınının ilk günlerinde bir grup çocuğun Teletabiler izlediği görülüyor. Ancak bu masum sahne, çok geçmeden virüs bulaşmış varlıkların eve saldırmasıyla kana bulanıyor. Jake Kleinman tarafından IGN için kaleme alınan bir makalede belirtildiği üzere, Teletabiler'in mutlu maceraları devam ederken, televizyon ekranına sıçrayan kan, izleyicilere rahatsız edici bir mesaj veriyor. Film, bu noktadan sonra 28 yıl ileri atlayarak kıyamet sonrası hikayesini anlatsa da, kapanış sahnesinde Teletabiler'e bir gönderme daha yapıyor.

TELETABİLER TEORİLERİ: KIYAMET SONRASI BİR DÜNYA MI?

İnternet, Teletabiler'in gerçekte ne hakkında olduğuyla ilgili sayısız teoriyle dolu. Yaygın teorilerden biri, Teletabiler'in hikayesinin aslında kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği yönünde. Bu teoriyi destekleyen güçlü kanıtlar bulunuyor:

Yeraltı Sığınağı: Teletabiler'in evi olan "Tubbytronic Süperdome", tıpkı Hobbit evleri gibi toprağın içine inşa edilmiş. Ancak Hobbit evlerinden farklı olarak, bu yapının çok daha derinlere indiği ve uzun süre yeraltında yaşamaya uygun, teknolojik donanımlara sahip olduğu gözlemleniyor.

Konuşan Borular: Yerden periskop gibi çıkan "Ses Boruları", Teletabiler'e emirler veriyor. Bu boruları kimin kontrol ettiği sorusu, yerin derinliklerinde hayatta kalan insanların varlığına işaret ediyor olabilir.

Teletabiler'in Kimliği: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po adındaki Teletabiler, açıkça insan değil. Karınlarındaki televizyon ekranları robotik bir tasarımı akla getirirken, insana benzeyen yüzleri mutasyon sonucu ortaya çıkmış olabilir. Teoriye göre, bu yaratıklar, yeraltındaki insanlar için yüzeyi yaşanabilir hale getirmek üzere gönderilmiş varlıklar.

2023 yılında TikTok'ta yayılan ve Teletabiler'in Bulgaristan'daki bir çocuk akıl hastanesinden esinlenildiği iddia edilen rahatsız edici bir teori, daha sonra çürütülmüş olsa da, bu tür düşüncelerin Teletabiler'in kendi doğasında bir şeyler olduğunu gösteriyor. TV Tropes gibi platformlarda toplanan diğer hayran teorileri arasında, Teletabiler'in Araf'ta günahları için kefaret ödediği, biyogenetik köleler olduğu veya ortak bir yanılsama içinde hayatta kalmaya çalışan insan mahkumlar olduğu da yer alıyor.

Danny Boyle'un "28 Years Later" filmi, bu fan teorilerine yeni bir ivme kazandırarak, bir kıyamet sonrası hikayesinin diğerini pekiştirmesine olanak sağlamış durumda. Teletabiler'in renkli ve neşeli dünyasının ardında yatan bu karanlık gerçekler, izleyicileri derinden düşündürmeye devam ediyor.