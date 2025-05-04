Televizyon dizileri, dijitalde de ilgi görüyor

Dijital platformlarda 21-28 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘İstanbul Ansiklopedisi’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, ülkemizde 48 bin seyirci tarafından izlenen ‘Takıntılar’ platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’lu ‘Eşref Rüya’ liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisindeyse korku türündeki ‘Kül’ (Ash) açılışını zirvede gerçekleştirdi. Disney Plus’ta televizyon kategorisinde Vahide Perçin’li ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ zirvede yer aldı. Film kategorisinde, platformun Giray Altınok ve Ezgi Mola’lı orijinal filmi ‘Başka Bir Sen’ en çok izlenen yapım oldu.

Verilerde, televizyon dizilerinin dijitalde de ilgi görmesi dikkat çekiyor. Yukarıda yazdığım dizilerle birlikte Halit Ergenç’li ‘Kral Kaybderse’ ve Demet Evgar’lı ‘Bahar’ da yayınlandıkları platformlarda listede ilk 3’te yer alıyor.

24 yıl sonra yeniden ‘Güle Güle’

Seda Üren, Burak King ile 24 yıl sonra günümüz sound’larına uygun şekilde yeniden okuyarak düet yaptığı ‘Güle Güle’ şarkısını NFS Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Hakan Altun’a, müziği Ufuk Yıldırım’a ait şarkının düzenlemesini Osman Çetin yapmış. Afro trap ritimlerinin dinamizmini yansıtan klibin yönetmen koltuğuna Onur Oğuz oturmuş. Eski ve yeni nesli bir araya getiren şarkının klibi oldukça eğlenceli olmuş.

Seda Üren ve Burak King, yorumlarıyla şarkının enerjisini zirveye taşırken baharda yazı getirmişler. Keyifle dinledim.

Doğa Dörtdoğan’a ustalardan tam not

Genç oyuncu Doğa Dörtdoğan, İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan yeni filmi ‘Öldürdüğün Şeyler’de Mina karakteriyle izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Sundance’te ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü alarak uluslararası arenada büyük ses getiren filmin Türkiye prömiyeri ise, İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı. Doğa Dörtdoğan, geçen günlerde vizyona girerek sinemaseverlerle buluşan filmde Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi başarılı ve usta isimlerle rol aldı.

Dörtdoğan, “Bu projede yer almak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Sundance Film Festivali gibi prestijli bir platformda filmimizin gösterilmesi kariyerinin çok başında olan bir oyuncu olarak benim için büyük bir onur” dedi.