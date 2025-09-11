Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Can Holding’e yapılan operasyonu önceden önlemeye çalışan çok kişi olduğunun altını çizerek, “Güçleri yetmedi. Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. ‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü” ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON KANALLARINA DEV OPERASYONU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding’e ait Habertürk, Show TV ve Bloomberg de dahil 121 şirkete el konuldu. Ciner Holding Aralık 2024'te satışını gerçekleştirdiği Habertürk grubunu Can Holding'e devrini yapmıştı. Tüm şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)’ye devredildi. Operasyonun ardından şirketlerde aramalar yapıldı. Ayrıca TMSF, şirketlerdeki faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.

TAYYAR OPERASYONUN PERDE ARKASINI ANLATTI

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkasını anlattı. Tayyar, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla Can Holding’in suçlandığını belirterek, operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi olduğunu iddia etti.

"‘YARGININ TANRISI’ BİLE KİFAYETSİZ KALDI"

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldığını belirten Tayyar, “‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim” ifadelerini kullandı.