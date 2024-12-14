Televizyon kumandasını vermeyen ağabeyini sırtından bıçakladı

Kaynak: DHA
Televizyon kumandasını vermeyen ağabeyini sırtından bıçakladı

Batman'da 19 yaşındaki genç, evde televizyon izlerken kumanda nedeniyle tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi M.E.Ö. tarafından sırtından bıçaklandı. B.Ö. tedaviye alınırken, şikayetçi olmadığı kardeşi ise serbest bırakıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bayındır Mahallesi’nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre evde televizyon seyreden B.Ö., kardeşi M.E.Ö. ile kumanda nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö., ağabeyi B.Ö.’yü eline geçen bıçakla sırtından bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinin şikayetçi olmadığı M.E.Ö ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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