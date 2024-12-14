Televizyon kumandasını vermeyen ağabeyini sırtından bıçakladı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bayındır Mahallesi’nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre evde televizyon seyreden B.Ö., kardeşi M.E.Ö. ile kumanda nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö., ağabeyi B.Ö.’yü eline geçen bıçakla sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinin şikayetçi olmadığı M.E.Ö ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.