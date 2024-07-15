Televizyon sezonu erken mi başlıyor?

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Her yıl, gündüz kuşağı programları Ağustos sonu ya da Eylül başı itibarıyla yeni televizyon sezonunu başlatıyor. Reyting canavarına yenilmeyerek yoluna devam eden yaz dizileriyle birlikte yeni başlayacak olan diziler de yayınlarına start vererek bu dönemde izleyicisiyle buluşuyordu. Ancak bu sene yaz döneminde tek yapım (Yalan-Kanal D) yayında olunca işler biraz değişkenlik gösteriyor.

Önceki yıllarda Ağustos ortası veya sonu gibi sete çıkan diziler, bu yıl erken yol almaya başladılar. Bunlardan ilki olan günlük dizi ‘Ayazın Sonu Güneş’in (Kanal D) Temmuz ayı içinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin Haziran ortasında çekimleri başlamıştı. Diğer yandan Show TV’nin ‘Siyah Kalp’ dizisi de Kapadokya’da sete çıktı. NOW TV’de yayınlanacak ‘Kötü Kan’ın da okuma provası yapıldı. En kısa zamanda onun da çekimleri başlıyor.

Görünen o ki, bu yıl 2024-2025 televizyon sezonu erken başlayacak. Daha şimdiden bunun sinyalleri verildi. Herkese başarılarla dolu bir sezon diliyorum.

‘Yıllar Sonra’ sürpriz dönüş

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Yazarlığının yanında şarkıcılık yönüyle de adından söz ettiren Zeynep Mansur, uzun bir aranın ardından yeni tekli çalışması ‘Yıllar Sonra’yı DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Rafet El Roman’a, müziği Can Sanıbelli’ye ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Şarkıya Cihan Nacar’ın yönetmenliğinde çekilen klip de oldukça eğlenceli olmuş.

Tam yazın ruhuna yakışır bir şarkı. Dinlerken insanı yormuyor. Yolu açık olsun.

Türk halkının film tercihi

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Her yıl açıklanan sinema verileri, bu sene de paylaşıldı. TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yayınladığı bilgilere göre, 2023 yılında 31.5 milyonu aşkın seyirci sinema salonlarını doldurdu. Bu rakam, 2022’de 36.2 milyon idi. Peki, Türk izleyicisinin film tercihi ne oldu?

Türkiye’de 81 ilin 71’inde yerli film izlenme oranı yabancı filmleri aştı. Bununla birlikte toplam seyirci sayısının büyük kısmını oluşturan İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Mersin, Adana, Muğla ve Yalova’da yabancı filmler daha fazla izlendi. Toplam seyirci sayısı 600 bini aşan 9 il arasında yalnızca Kocaeli’de yerli film izlenme oranı yabancı filmden daha fazla oldu.

Seyircilerin yüzde 44.3’ü yerli, yüzde 55.7’si ise yabancı filmleri seçti. Böylelikle 2012’den bu yana ilk defa yabancı film izlenme oranı, yerli film izlenme oranını geçti.