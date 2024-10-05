Televizyonu kavgada adamın kafasında kırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Televizyonu kavgada adamın kafasında kırdı

Esenyurt’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir kişi elektronik eşya dükkanından aldığı televizyonu adaman kafasında kırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Film senaryolarını aratmayan kavga Pınar Mahallesi 1282. Sokak’ta bulunan elektronik eşya satan dükkanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Taraflar birbirilerine yumruklarla saldırırken, yumrukların yerini elektronik eşya dükkanındaki televizyon aldı. Bir şahıs dükkandan aldığı televizyonu kavga ettiği adamın kafasına vururken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından taraflar güçlükler ayrılarak olay yerinden dağıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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