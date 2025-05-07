Tellere takılan motosiklet takla attı! Kaza anı kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi Ereğli Devrek Yolu üzerinde meydana geldi. Berkay Çoban idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan refüjdeki tellere çarptı. Çoban yolda taklalar atarak durabildi. Sürücünün yardımına çevredekiler koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametine giden motosikletin yoldan çıkarak refüje, ardından da tel örgülere çarptığı, sürücünün ise taklalar attığı anlar yer aldı.