Tem Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaynak: İHA
Tem Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

Esenyurt TEM Otoyolu'nda Mahmutbey istikametine doğru 10 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 civarında, 34 FJP 065 plakalı kamyonun sürücüsü Adem Güllü'nün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki başka bir kamyona çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle öndeki kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve toplamda 10 aracın karıştığı bir zincirleme kaza oluştu. Kazada Adem Güllü ve başka bir kamyonun sürücüsü olan Harun Yalnız yaralandı.

Yaralı sürücülerin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu, ancak kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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