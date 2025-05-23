TEM Otoyolu’nda 4 tır birbirine girdi: Yol trafiğe kapandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda 4 tır birbirine girdi: Yol trafiğe kapandı!

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tırın dorsesinden düşen konteyner, yolu orta şeridini trafiğe kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Kaza, TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Musluklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, David P. idaresindeki BM 928 MB plakalı tır, arıza yaparak emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Mehmet K. yönetimindeki 51 ACR 259 plakalı tırın dorsesinde yüklü olan konteyner, arıza yapan tıra takılarak yola devrildi.

Yola devrilen konteynere çarpmamak için 99 JG 902 plakalı tırın sürücüsü ani fren yaptı. Arkadan gelen Mehmet D. idaresindeki 80 FV 540 plakalı tır ise duramayarak ani fren yapan tıra çarptı. Zincirleme kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile aynı araçta bulunan Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın dorsesinden düşen konteyner nedeniyle yolu orta şeridi trafiğe kapanırken, TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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