TEM Otoyolu’nda feci kaza

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda feci kaza

TEM Otoyolu’nda iki motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla bir kişi emniyet şeridinde duran aracın altına girerek yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza, saat 20.40 civarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında 34 KL 7273 plakalı motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında oturan Hakan Güven (25) ile başka bir motosikletli Edirne yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Hakan Güven’in üzerinde bulunduğu motosiklet, emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmayla beraber Güven, otomobilin altına girdi. Olay yerine gelen ekipler, Güven2in yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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