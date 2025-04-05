TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

Yaralı polis memuru O. B., F.G., O.K. ve E.İ. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan otomobilin sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 polis yaralandı

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