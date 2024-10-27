TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde kontrolünü kaybeden bir motosikletin kaza yapması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda devrildi ve üzerinde bulunan iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kimlikleri tespit edilemeyen bu şahısların cenazeleri otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu ve yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan motosiklet ise bir çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

TEM Otoyolu’nda feci kaza: Motosikletteki 2 kişi öldü

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