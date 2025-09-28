TEM Otoyolu’nda feci kaza! Sürücü aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu’nda hızlı giden otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen arkadan çarptı. Kaza sonra sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaya olarak uzaklaşırken, çarptığı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Yaralanan Ö.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol ekipler tarafından temizlenirken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

