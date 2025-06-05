TEM Otoyolu’nda kamyonet alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’da TEM Otoyolu’nun Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı.

Alev alev yanan kamyonete emniyet şeridinde yapılan müdahale sırasında araç geriye doğru kayarken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, gece saatlerinde İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetten bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı. Araç sürücüsü, kamyoneti emniyet şeridine park ederken yangın giderek büyüdü. Araç yangınını gören vatandaşlar sürücüye yardım için gelirken alev alev yanan araç geri geri kaymaya başladı. Vatandaşlar bunun üzerine panik yaşarken araç nihayet durdu. Müdahale sonrası araç küle dönerken kamyonetin alev alev yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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