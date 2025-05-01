TEM Otoyolu'nda kaza!

Düzenleme: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda kaza!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM Otoyolu'nda TIR devrildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ali Ç. (64) idaresindeki 49 AAS 038 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbarla olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR'ın devrilerek yan yattığı, arkadan gelen araçların durduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda kaza!

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