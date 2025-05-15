TEM Otoyolunda kaza!

Düzenleme: Kaynak: DHA
TEM Otoyolunda kaza!

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde bariyere çarpıp, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece yarısı TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 EBL 668 plakalı minibüs, bariyere çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolunda kaza!

TEM Otoyolunda kaza!

TEM Otoyolunda kaza!

TEM Otoyolunda kaza!

TEM Otoyolunda kaza!

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