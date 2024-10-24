Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli içerisinde kaza meydana geldi. Olayda iki karayolları işçisi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 KA 895 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil tünel içerisinde savrularak yol çalışması yapan Karayolları işçileri Furkan D. ve Selahattin T.'ye çarptı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

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