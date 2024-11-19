TEM Otoyolu'nda kaza: Parçalanan araçtan sağ çıktı

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu'nda kaza: Parçalanan araçtan sağ çıktı

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan araçtan sürücü sağ çıktı.

TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir araç bariyerleri parçalayarak refüje girdi. Hurdaya dönen araçın sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 21.30 sularında TEM Otoyolu Alikahya geçişi İstanbul yönünde meydana geldi. T.Ş. idaresindeki 34 SP 5690 plakalı Opel marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri parçalayarak refüje girdi.

Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, olay yerindeki ilk kontrollerinin sonrasında Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki istikamette de trafik kilitlendi. Hurdaya dönen aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

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