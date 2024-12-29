TEM Otoyolu'nda kaza! SUV aracıyla bariyere çarpıp 50 metre sürüklendi: Köpeğini kucağından bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen SUV tipi araç, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, sürücünün eşi yaralanırken, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmayan sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-10-001.jpg

H.A.'nın kullandığı 59 UZ 043 plakalı Kia marka SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-1-001.jpg

Bariyeri yerinden sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Flaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar varFlaş... Flaş... İstanbul TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-4-001.jpg

Öte yandan sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-5-001.jpg

Kazaya karışan araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda iki tır kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1 kişi yaralandıTEM Otoyolu'nda iki tır kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1 kişi yaralandı

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-6-001.jpg

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-7-001.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-8-001.jpg

TEM Otoyolu'nda kaza: Parçalanan araçtan sağ çıktıTEM Otoyolu'nda kaza: Parçalanan araçtan sağ çıktı

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-9-001.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-10-001.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-11.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-12-001.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-13.jpg

tem-otoyolunda-kaza-suv-araciyla-bariyere-carpip-50-metre-suruklendi-kopegini-kucagindan-birakmadi-14.jpg

Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl cezalı kadın yakalandı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı