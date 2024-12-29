TEM Otoyolu'nda kaza! SUV aracıyla bariyere çarpıp 50 metre sürüklendi: Köpeğini kucağından bırakmadı

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
H.A.'nın kullandığı 59 UZ 043 plakalı Kia marka SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Bariyeri yerinden sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.
Kazaya karışan araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
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