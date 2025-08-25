TEM Otoyolu'nda kaza! Tüm şeritler trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

TEM Otoyolu Edirne istikameti Halkalı mevkisinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 yaralının olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1kapak.jpg

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

1kapak-001.jpg

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

