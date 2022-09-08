TEM otoyolunda kaza yapan TIR kaldırıldı. Yol trafiğe açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 10.45 sıralarında şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle TIR devrilmişti. Bariyeri aşıp, yol kenarındaki boşluğa düşen TIR’ın dorsesi yolda paralel kaldığı için Edirne istikameti kapanmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edilmişti.

Kazada şoförün yaralandığı ifade edilirken itfaiye ekiplerinin şoförü kurtardığı aktarıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştuğu belirtildi.

TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin çalışmasıyla, TIR kaldırıldı, yol temizlendi. TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat sonra trafiğe açıldı.

(Kaynak: DHA)