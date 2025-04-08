TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda, Ankara-Bolu sınırında bir minibüs sürücüsü kontrolü kaybederek emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada minibüs sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Ankara-Bolu sınırında Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 35 ABG 956 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde duran 21 BG 700 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön tarafı hurdaya dönen minibüste sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi, itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü minibüste sıkıştı

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