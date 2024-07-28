TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu’nda motosikletlerin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Küçükçekmece yönünde Edirne istikametinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 34 KL 7273 plakalı motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Hakan Güven (25), başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Güven’in bulunduğu motosiklet emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı araca çarptı ve Güven, otomobilin altına girdi.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Güven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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