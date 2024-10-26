TEM Otoyolu’nda petrokok yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda petrokok yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde petrokok yüklü tır, önce refüje çarptı sonra yan yattı. Kazada tırda bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe geçişi Ankara istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 AJF 541 plakalı Mercedes tır, refüje çarparak devrildi. Tır, 50 metre sürüklenerek durabildi.

Tırın kasasında bulunan petrokok yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 yönde de aksamalar meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Tırın Konya'da bulunan çimento fabrikasına gideceği öğrenildi.

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