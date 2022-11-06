6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı  

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı  

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:25
Takip Et

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı  

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı  
+
Aa
-

Olay, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy istikametine gitmekte olan Porsche marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı.

Çarpma sonucu minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 4 kişiye müdahale etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.  
                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
2
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
5
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
6
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
7
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
﻿Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
﻿Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları
﻿Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları
﻿Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları
﻿Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı
﻿Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı
﻿Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.