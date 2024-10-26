TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, hasarlı araçların yoldan kaldırılması ile aksayan ulaşım normal seyrine döndü.

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