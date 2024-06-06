TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve üç aracın karıştığı feci trafik kazasında dört kişi yaralanırken, bir tır şoförü aracıyla şarampole devrildi.

Olay, Kınalı gişeleri yakınlarında akşam saatlerinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, otoyolda seyir halinde olan üç aracın dahil olduğu zincirleme kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Kazanın farkına varan ve plakası tır sürücüsü M.C., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak şarampole düştü.

Kaza sonrası hızla olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden çıkarılan TIR şoförünü hastaneye sevk etti. Zincirleme kazada yaralanan V.A., Z.A., U.A. ve 12 yaşındaki kızları E.A. isimli aile bireyleri, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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