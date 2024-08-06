TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1'i ağır 3 yaralı

Beşiktaş'ta, TEM Otoyolu Ankara yönünde gece saatlerinde bir trafik kazası rapor edildi. İlk belirlemelere göre, Levent yakınlarında meydana gelen olayda, iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme bir kaza gerçekleşti.

Tesadüfen olay yerinden geçen vatandaşlar, yaralılara müdahale ederken aynı zamanda acil servisleri bilgilendirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olası ikinci bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir yaralıyı başarıyla kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık personeli, yaralıları olay yerindeki ilk yardım işlemlerinin ardından yakındaki hastanelere sevk etti. Kazaya karışan araçlardan birinde, emniyet kemerlerinin arkadan bağlanmış olması güvenlik açısından endişe verici bir detay olarak öne çıktı. Kaza sonucunda, yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Çekici hizmetlerinin müdahalesiyle yoldan kaldırılan araçlar sonrasında, TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatarak olayın nedenlerini araştırmaya koyuldu.