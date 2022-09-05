TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, olay, cuma akşam TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule çıkışında yaşandı. Aynı yöne seyreden cip ile otomobil Ispartakule çıkışında çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada cip sürücüsü kadın, yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi kazayı görüp duran sürücüler yaptı.
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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