TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Cipin takla anı yürekleri ağza getirdi!

Kaza, TEM Otoyolu Körfez geçişi İstanbul yönünde, Şirinyalı mevkiinde saat 12.30’da gerçekleşti. F.B.’nin kullandığı 34 FNC 442 plakalı cip, kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı.
Su kanalına devrilen araçtaki 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza anı, aynı yönde giden başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde cipin yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attığı görülüyor.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik sıkıştı.
Soruşturma başlatıldı.