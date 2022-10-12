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  • İstanbul gizemli kadını konuşuyor: Pardesülü kadın TEM ve E-5'te görünüp kayboluyordu, ilk kez görüntülendi

İstanbul gizemli kadını konuşuyor: Pardesülü kadın TEM ve E-5'te görünüp kayboluyordu, ilk kez görüntülendi

İstanbul'da yıllardır TEM Otoyolu ve E-5 üzerinde görüldüğü iddia edilen pardesülü kadın ilk kez kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:19
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TEM ve E-5'te görünüp kayboluyordu, ilk kez görüntülendi: İstanbul gizemli kadını konuşuyor

İstanbul gizemli kadını konuşuyor: Pardesülü kadın TEM ve E-5'te görünüp kayboluyordu, ilk kez görüntülendi
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Uzun süredir, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen ve dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Haber3'te yer alan habere göre, genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

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Kemal Ters
12.10.2022 13:37
gercekten paraya ihtiyaci var mi acaba? Cebinde telefon var ve bunu is olarak edinmise benziyor.  
 
murat
12.10.2022 13:17
suriyeli dilencidir..  
 
Utanma yok kimsede
12.10.2022 13:06
Bende gördükçe üzülürüm, kim yaptı bunu diye.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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