İstanbul gizemli kadını konuşuyor: Pardesülü kadın TEM ve E-5'te görünüp kayboluyordu, ilk kez görüntülendi

Uzun süredir, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen ve dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Haber3'te yer alan habere göre, genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.