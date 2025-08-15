TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a teşekkür plaketi

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

TEMA Vakfı 2025 Saha Koordinasyon Kurulu toplantısı Özyeğin Üniversitesinde devam ediyor. Tüm Türkiye’den katılan katılımcılardan 4 yılını dolduran temsilciler arasında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik’te çevreye vermiş olduğu katkılardan dolayı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Mesut Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm Türkiye’den katılan katılımcılar arasında 4 yılını dolduran temsilciler arasında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik ilimizde çevreye vermiş olduğumuz katkılardan dolayı teşekkür plaketi aldık.” dedi.