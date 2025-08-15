TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a teşekkür plaketi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a teşekkür plaketi

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a, yapılan değerlendirme sonucu TEMA vakfı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

TEMA Vakfı 2025 Saha Koordinasyon Kurulu toplantısı Özyeğin Üniversitesinde devam ediyor. Tüm Türkiye’den katılan katılımcılardan 4 yılını dolduran temsilciler arasında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik’te çevreye vermiş olduğu katkılardan dolayı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Mesut Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm Türkiye’den katılan katılımcılar arasında 4 yılını dolduran temsilciler arasında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik ilimizde çevreye vermiş olduğumuz katkılardan dolayı teşekkür plaketi aldık.” dedi.

whatsapp-gorsel-2025-08-15-saat-11-21-32-90da5324-001.jpg

whatsapp-gorsel-2025-08-15-saat-11-21-32-31397564-001.jpg

Son Haberler
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu