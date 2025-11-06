YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te 4 yıldır TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi olarak görev yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, aynı zamanda Bilecik'in yöresel ürünlerinin coğrafi tescil alması konusunda büyük bir çaba harcıyor. Kaplan, tescil çalışmaları devam eden yöresel ürünlerle ilgili çalışmaları için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğundan Tema Vakfı İl Temsilciliğine ara vermek durumunda olduğunu belirtti.

Mesut Kaplan, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"4 yıldır TEMA il temsilcisi olarak sürdürdüğüm çalışmalarımda, yöresel ürünlerimizin tescili ve değerlerinin korunması için büyük bir kararlılıkla çalışıyorum. Bu uzun soluklu yolculukta, henüz tamamlanmamış hedeflerimiz için daha fazla zamana ihtiyacımız var.

Bu yüzden TEMA il temsilciliğine bir süre ara vermek zorundayım..

Bilecik İçin Çağrımız Var!

Doğaya adanmış gönüllüler arıyoruz.

Yerel değerlerimizi korumak için,

Bilecik'in eşsiz doğal mirasını gelecek nesillere aktarmak için,

Sizin de bu önemli misyonda yerinizi almanızı bekliyoruz.

Savunuculuk yolculuğumuz devam ediyor. Bilecik'in doğal zenginliklerini ve yerel değerlerini korumak için güçlerimizi birleştirelim."