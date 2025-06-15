TEMA Vakfı Erzurum Aziziye’de çalışmalarına başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEMA Vakfı Erzurum Aziziye’de çalışmalarına başladı

Gücünü Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde çalışmalarına başladı.

Gücünü Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde çalışmalarına başladı.

Erzurum Aziziye İlçe Sorumlusu olarak göreve başlayan Serkan Yıldırım'da TEMA Vakfı'nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek; "Bugün ülke genelinde bir milyon 200 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nı ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz" dedi.

TEMA Vakfı Erzurum Aziziye İlçe Sorumluluğu ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak.

TEMA Vakfı Erzurum Aziziye’de çalışmalarına başladı

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