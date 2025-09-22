TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kaplan’dan Bilecik’e suyunuza sahip çıkın uyarısı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mesut Kaplan Karasu İçme ve Kullanma Suyu hattının Bilecik’in birçok ilçesinin su ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak “Karasu İçme ve Kullanma Suyu amacı dışında kullanılmamalı” dedi.
TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan şehrin içme ve kullanma suyu kaynakları ile ilgili bilgiler paylaşırken, birçok ilçenin bu yönden Karasu İçme ve Kullanma Suyu hattına bağımlı olduğunu, bu hatta oluşabilecek bir soruna alternatif çözüm üretebilecek tek ilçenin ise Osmaneli olduğunu söyledi.
Küresel ısınma ve diğer çevresel faktörler nedeniyle orman yangınları arttığını ve Bilecik’te önemli su sıkıntısı riski bulunduğunu belirten Kaplan, Karasu içme ve kullanma suyunda kaçaklar tespit edildiğini ve suyun amacı dışında kullanımının söz konu olduğunu ifade ederek, “Su kaynaklarımızın korunması konusunda yetersiz önlemler bulunmaktadır.” dedi.
Mesut Kaplan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“İlimizin içme ve kullanma suyu kaynaklarıyla ilgili önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilecik, Sakarya Nehri yakınları dışında ciddi su sorunlarıyla karşı karşıyadır. Birçok ilçemizin su ihtiyacı Bozüyük Karasu Kaynağı'ndan karşılanmaktadır ve bu kaynakta yaşanan sorunlarda alternatif üretebilen tek belediye Osmaneli Belediyesi'dir.
Küresel ısınma ve diğer çevresel faktörler nedeniyle orman yangınları artmıştır ve ilimizde önemli su sıkıntısı riski bulunmaktadır. Elimizdeki belgelere göre Karasu içme ve kullanma suyunda kaçaklar tespit edilmiş ve suyun amacı dışında kullanımı söz konusudur. Su kaynaklarımızın korunması konusunda yetersiz önlemler bulunmaktadır.
Bu nedenle su yönetimini ön plana almalı ve acil eylem planı oluşturmalıyız. Su kaynaklarımıza sahip çıkmalı, kaçak kullanımları önlemeli ve alternatif su kaynakları geliştirmeliyiz. Su tasarrufu bilincini yaygınlaştırmalı ve izleme ve denetim sistemlerini güçlendirmeliyiz.
Sizlerden suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmanızı, su kaçaklarını yetkililere bildirmenizi, su kaynaklarımızın korunmasına destek olmanızı ve su yönetimi konusunda duyarlılık göstermenizi bekliyoruz. Bilecik'imizin su geleceği hepimizin elinde. Suyumuza sahip çıkalım, geleceğimizi koruyalım.
Unutmayın: Su hayattır, suyumuzu koruyalım!”