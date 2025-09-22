TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kaplan’dan Bilecik’e suyunuza sahip çıkın uyarısı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mesut Kaplan Karasu İçme ve Kullanma Suyu hattının Bilecik’in birçok ilçesinin su ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak “Karasu İçme ve Kullanma Suyu amacı dışında kullanılmamalı” dedi.

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan şehrin içme ve kullanma suyu kaynakları ile ilgili bilgiler paylaşırken, birçok ilçenin bu yönden Karasu İçme ve Kullanma Suyu hattına bağımlı olduğunu, bu hatta oluşabilecek bir soruna alternatif çözüm üretebilecek tek ilçenin ise Osmaneli olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve diğer çevresel faktörler nedeniyle orman yangınları arttığını ve Bilecik’te önemli su sıkıntısı riski bulunduğunu belirten Kaplan, Karasu içme ve kullanma suyunda kaçaklar tespit edildiğini ve suyun amacı dışında kullanımının söz konu olduğunu ifade ederek, “Su kaynaklarımızın korunması konusunda yetersiz önlemler bulunmaktadır.” dedi.

Mesut Kaplan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;