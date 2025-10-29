YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, Gübretaş firması tarafından Bozcaarmut’ta altın madeni çıkartılmak üzere madencilik faaliyetlerine başlanması konusunda devam eden süreçte gösterdikleri tavır ve duruş nedeni ile Bozcaarmut Köyü sakinlerine teşekkür ederek, kendilerine bu konu ile ilgili her alanda desteklerinin süreceğini ifade etti.

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, “Bozcaarmut Köyü’nün Değerli Sakinlerine” başlığı ile yaptığı yazılı açıklamasında, Bozcaarmut’un doğal varlıklarını, su kaynaklarını ve ekolojik dengesini korumak için madencilik kararına karşı birlikte duran ve köylerini savunma yönünde karar alan köy sakinlerini büyük bir takdir ve gururla karşıladıklarını, bu kararlı ve örgütlü tutumun, yalnızca Bozcaarmut’un değil, Pazaryeri’nin mikroklima özellikleri, tarımsal üretim potansiyeli ve kuşaklar boyu sürecek yaşam kalitesi açısından örnek bir toplumsal irade beyanı olduğunu söyledi.

Bozcaarmut köyü sakinlerinin bu adil ve haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını, bilgi ve metin desteği de dahil her türlü katkıya hazır bulunduklarını belirten Mesut Kaplan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Köyünüzün doğal varlıklarını, su kaynaklarını ve ekolojik dengesini korumak için madencilik kararına karşı birlikte durma ve köyünüzü savunma yönünde aldığınız kararı büyük bir takdir ve gururla karşılıyoruz. Bu kararlı ve örgütlü tutum, yalnızca Bozcaarmut’un değil, Pazaryeri’nin mikroklima özellikleri, tarımsal üretim potansiyeli ve kuşaklar boyu sürecek yaşam kalitesi açısından örnek bir toplumsal irade beyanıdır. ÇED süreci tamamlanmadan, hidrojeolojik ve ekolojik etkiler bilimsel olarak ortaya konmadan ve su yönetimine ilişkin açık, yasal ve denetlenebilir bir çerçeve oluşmadan madencilik faaliyetlerine karşı gösterdiğiniz duyarlılık; doğaya, hukuka ve kamu yararına bağlılığınızın güçlü bir ifadesidir.

Toplantılarda sergilediğiniz demokratik katılım, şeffaf bilgi talebi ve kurumları göreve çağıran sağduyulu yaklaşımınız, ülkemizde çevresel kararların bilimsel verilere ve toplumsal rızaya dayanması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Tarımsal geleceği, gölet ve yeraltı sularının güvenliğini, doğal içme suyu ve maden suyu kaynaklarının korunmasını merkeze alan bu duruş, çocuklarımızın ve torunlarımızın hakkını savunan bir vicdan çağrısıdır. Tedarikçi-ana firma ayrımı gözetmeksizin kurumsal sorumluluğun işletilmesini, su tahsisi ve kullanımına ilişkin yasal yetki ve denetimlerin açıklığa kavuşturulmasını talep etmeniz; çevresel adaletin ve hukukun üstünlüğünün sahadaki somut karşılığıdır.

Bu süreçte sergilediğiniz birlik, dayanışma ve diyalog kültürü, yalnızca bir çevre mücadelesi değil, aynı zamanda yerel demokrasinin güçlenmesi açısından da ilham vericidir. Taleplerinizi belgelerle, ölçüm ve izleme gereklilikleriyle, bağımsız denetim ve kamuya açık raporlama çağrılarıyla temellendirmeniz; meseleyi duygusal olmaktan çıkarıp bilimsel ve hukuki zeminde ilerletme olgunluğunuzun kanıtıdır. Emeği geçen tüm muhtarlarımıza, çiftçilerimize, kadınlara ve gençlere; toplantılara katılan, tutanak tutan, bilgi toplayan ve komşusunu haberdar eden herkese gönülden tebriklerimizi iletiyoruz.

Yolunuz açık olsun. Dileriz ki yetkili kurumlar ve ilgili şirketler, köyünüzün meşru taleplerine kulak verir; ÇED ve hidrojeolojik etütler tamamlanmadan, su yönetimi ve ekolojik riskler şeffaf biçimde ortaya konmadan hiçbir adım atılmaz. Sizin kararlı duruşunuz, hem Bozcaarmut’un hem de çevre köylerin geleceği için güçlü bir güvencedir. Bu adil ve haklı mücadelenizde yanınızda olduğumuzu, bilgi ve metin desteği de dahil her türlü katkıya hazır bulunduğumuzu bilmenizi isteriz.

Doğayı, suyu ve yaşamı birlikte koruma azminizi en içten duygularla kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyoruz.”