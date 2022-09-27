TEMAD Yalova İl Yönetimi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Ziyarette TEMAD Yalova İl Başkanı Erdoğan YILDIZ “Atatürk'ün Kenti Yalova'dan selam ve sevgiler getirdim, haklı davalarında Yavru Vatanın her daim yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Misafirperverliği, ilgi ve alakalarından dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'a teşekkür ediyoruz.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR kabuldeki konuşmasında; Ziyaretten duyduğu mennuniyeti ifade ederek "Bizi bir arada tutan Türkiye sevgisidir ve KKTC’ye olan inancımızdır. Tüm gücümüz, Anadolu’ya ve kendi devletimize olan inancımızdan gelir. Kimsenin gücü aramızdaki kutsal ve kadim bağları kopartmaya yetmez" dedi.

KKTC ziyareti kapsamında daha sonrasında KKTC Meclis Başkanı’nı ziyaret ettiler.

Yalova İl Yönetimi ve Üyeleriyle birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi Mecliste ziyaret ettiler. Ziyarette TEMAD Yalova İl Başkanı Erdoğan YILDIZ “Atatürk'ün Kenti Yalova'dan selam ve sevgiler getirdim, haklı davalarında Yavru Vatanın her daim yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Başta Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş olmak üzere Tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Misafirperverliği, ilgi ve alakalarından dolayı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Töre’ye teşekkür ediyoruz.” dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TÖRE kabulde yaptığı konuşmasında;

"Türkiye üzerinde, Türkiye üzerinde, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adasında oynanan oyunların emperyalist ve sömürgeci oyunlar olduğuna işaret ederek amacın Türk Milletini bölmek olduğunu belirtti. Bağımsızlığa dört elle sahip çıkacağız. Anavatan Türkiye’den asla kopmayacağız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz" dedi.